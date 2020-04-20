Более 600 пациентов с пневмонией проходят лечение в больнице в Коммунарке

Москва, 20 апреля. Более 600 пациентов с пневмонией проходят лечение в больнице, расположенной в поселке Коммунарка в Новой Москве. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

«Состоит на лечении 606 пациентов, из них: с диагнозом внебольничная пневмония 603 (99,9%), COVID подтвержденные 410 (67,7%)», — написал главврач.

Также Проценко отметил, что в реанимации находятся 56 больных (9,2% от общего числа пациентов), половина из них (28) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом количество больных на ИВЛ составляет лишь 4,6% от общего числа пациентов больницы.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным на утро 20 апреля, в России насчитывается 42853 заразившихся, 3291 человек из них выздоровел, при этом зарегистрирован 361 летальный исход. 19 апреля сообщалось, что прирост новых случаев за сутки составил 6060, пишет Infox.ru. Больше всего заболевших зафиксировано в Москве — здесь насчитывается 24324 заразившихся.

Ранее инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях коронавируса. Эксперт отметил, что вирус не следует канонам классической эпидемиологии и классического патогенеза ОРВИ, передает НСН.