Москва, 20 апреля. Американский истребитель четвертого поколения F-15 Eagle несет три 600-фунтовых (свыше 272 килограммов) внешних топливных бака, которые обеспечивают дальность полета на три тысячи миль (более 4828 километров) без дозаправки в воздухе.

По словам специалистов, невероятная дальность вместе со способностью истребителя перемещаться со скоростью 0,9 числа Маха в бесфорсажном режиме означает, что F-15 мог пересечь почти весь мир в любой момент.

Как пишет издание Popular Mechanics, F-15 Eagle получил радиолокатор AN/APG-63. Это помогает ему отслеживать вражеские самолеты на дистанции до 200 миль (около 322 километров).

Напомним, советский многоцелевой истребитель Су-27 был признан одним из лучших самолетов, созданных российскими конструкторами. Об этом сообщил американский аналитический журнал The National Interest.

Издание отметило что к легендарным советским летательным аппаратам относятся Миг-15, Миг-21, Миг-25 и Миг-29. Тем не менее, самым лучшим автор материала признал Су-27, который разрабатывался с учетом возможностей F-15 ВВС США.

Сообщалось, что Су-27 не только не уступает американцу в скорости и вооружении, но и по многим параметрам превосходит его, что не может не пугать командование США и НАТО. Советский истребитель проектировался для завоевания превосходства в воздухе, однако со временем смог показать немыслимую гибкость в перехвате и нанесении наземных ударов. Кроме того, за время своего существования самолет приобрел различные модификации, что позволило ему расширить свои боевые качества, сохранив универсальность.