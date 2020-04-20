Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу, предложившую медикам самим сшить себе бахилы

Москва, 20 апреля. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал заместителя главы Минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить медиков самостоятельно шить бахилы в условиях пандемии коронавируса.

«Замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сами сшить себе бахилы. Ничего себе! А кто людей лечить будет? Ее задача — обеспечить врачей бахилами и защитными средствами. Если же не может, тогда пусть сама и шьет. Толку будет больше», — пишет член Совета Федерации у себя в Twitter.

Ранее Игнатенко во время видеоконференции с главами районных и региональных больниц предложила необычный способ восполнить запасы средств индивидуальной защиты, призвав докторов самостоятельно сшить себе бахилы или привлечь к их изготовлению местных жителей, которые сидят дома на карантине.

«В чем сложность нашить бахил? Понимаю, костюмы «Тайвек», или маски лицевые, или очки, или респираторы... Почему вы ждете манны небесной? Вам не стыдно?» — была недовольна чиновница.

На днях сообщалось, что акушерка из Краснодара лишилась работы, после того опубликовала шуточный ролик в Instagram, в котором она предлагала обменять медицинские маски и антисептик на квартиру.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».