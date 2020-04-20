Уравнять мигрантов и россиян предложило АСИ. События дня. ФАН-ТВ

Поправки о соседях по даче пропишут в гражданском кодексе В России могут разрешить снос зданий, которые мешают соседям. Проект соответствующих поправок в Гражданский кодекс поступил на общественное обсуждение. Они будут подразумевать разумные ограничения для владельцев земельных участков. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Так, если объект будет возведен, несмотря на возражения соседей, предлагаемые поправки обяжут собственника «снести здание или сооружение, оказывающее недопустимое воздействие на соседний участок». Крашенинников отметил, что будут регламентированы «даже такие детали, кто вправе собирать плоды дерева, упавшие на соседний участок». Обсуждение законопроекта пройдет до конца 2020 года, после чего комитет подготовит его ко второму чтению.

Вирусолог рассказал, когда Россия победит коронавирус Россия сможет победить коронавирус в июне. Об этом заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков. Для этого, как отметил ученый, необходимо соблюдать действующие меры самоизоляции. При благоприятном сценарии к началу лета число новых заражений в России будет стремиться к нулю. По последним данным, в России зафиксировано около 37 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. 313 человек погибли, больше 3000 выздоровели. Всего же в мире зарегистрировано почти 2,4 млн случаев заражения. По количеству инфицированных Турция уже обогнала Китай, Россия поднялась на десятую позицию в рейтинге.

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян Агентство стратегических инициатив предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к российским гражданам для того, чтобы они могли получать пособия по безработице, а также ряд других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом. Отмечается, что подобную меру ранее уже ввели в Португалии. В социальных правах на время борьбы с коронавирусом к гражданам страны там приравняли 580 тысяч мигрантов. АСИ также предлагает начать готовить мигрантов, оставшихся без работы, «под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры».