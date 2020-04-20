Соловьев удивился обращению Зеленского к украинцам перед Пасхой

Москва, 20 апреля. Российский телеведущий Владимир Соловьев с удивлением прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в его пасхальном обращении к нации.

Обращение главы государства показали в эфире шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1». Соловьев обратился к украинскому политологу Василию Вакарову и спросил, нельзя ли прекратить боевые действия на юго-востоке Украины во время Пасхи.

В видеообращении Зеленский подчеркнул, что Украина сегодня возвращается «к традициям предков, у которых не было супермаркетов или доставки готовых корзин по Интернету».

«Это своего рода общегосударственный семейный тимбилдинг», — сказал он.

По словам Зеленского, блюда, приготовленные в это время, будут намного вкуснее.

«Вы чего избрали? Вы меня простите, вы кого избрали? Это реклама кулинарной книги? Это поваренная книга от Зеленского?» — пошутил Соловьев.

Он напомнил Киеву, что на Украине экономический кризис.

«С коронавирусом проблемы бешеные. Оказывается, у вас тимбилдинг!» — сказал он.

Напомним, средняя стоимость лечения COVID-19 на Украине находится в диапазоне от 11 до 370 долларов США. Такое заявление сделала заместитель главы министерства здравоохранения Украины Ирина Микитчак.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в китайской Ухани в канун Нового года. Предпринятые Пекином жесткие ограничительные меры позволили КНР относительно быстро справиться с последствиями эпидемии. Эпицентр инфекции переместился в Италию, а затем в Соединенные Штаты. К настоящему моменту подтверждено более 165 тысяч летальных исходов по всей планете.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил Китай и Россию за помощь в борьбе с COVID-19.