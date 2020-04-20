Три человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Алтайском крае

Барнаул, 20 апреля. Три человека погибли и три пострадали при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Топчихинском районе Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Столкновение произошло 20 апреля около 08.00 по местному времени на 88-м километре автодороги А-322, ведущей из Барнаула в Рубцовск, а затем к границе с Казахстаном. По предварительной версии, водитель автомобиля Chevrolet Niva, который выезжал со второстепенной дороги, не уступил грузовику MAN TGS, двигавшемуся со стороны Барнаула в направлении Алейска.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение, пишет «ФедералПресс». Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП, которое произошло в Косихинском районе Алтайского края. Там при столкновении двух легковых автомобилей погибли пять человек.