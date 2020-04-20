Переболевшие коронавирусом россияне рассказали о симптомах болезни

Москва, 20 апреля. Россияне, переболевшие коронавирусом, рассказали о симптомах заболевания.

Как отмечает 34-летняя Евгения, она была госпитализирована 30 марта с двухсторонней пневмонией и подозрением на коронавирус.

«Было больно дышать, кашель такой, что, кажется, что выпадут легкие. Начался сухой кашель, боль при дыхании. Ощущение, как будто в груди песок. Температура поднялась через несколько дней и не сбивалась», — рассказывает вылечившаяся россиянка.

По ее словам, боли в горле и насморка не наблюдалось. Была сильная слабость и ломота в теле, а также расстройство ЖКТ.

Евгения отмечает, что спустя 8 дней в больнице ей стало чуть лучше. Снизилась температура, но боль в груди и тошнота никуда не делись. Изменилось восприятие вкуса — еда казалась тухлой и горькой.

50-летняя Виктория рассказывает, что в ее семье вирус подхватили она, сын (25 лет) и дочь (18 лет).

«Симптоматика была классическая для коронавируса: резкий подъем температуры, общие признаки интоксикации, недомогание, заложенность носа при отсутствии насморка и полная потеря обоняния», — говорит Виктория.

Температура у нее держалась почти 2 недели. Наблюдалась общая интоксикация, заложенность носа и покраснение горла. Кашель появился только на пятый день.

Ощущение вкуса и запаха пропало и у 27-летней Марии. Также у нее была высокая температура, болело горло и сухой кашель по ночам.

Ранее сообщалось, что почти 60% москвичей с подтвержденным коронавирусом являются бессимптомными носителями.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.