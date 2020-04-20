Бергамо, 20 апреля. Здоровье российских военных, прибывших в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, непрерывно контролируется, сообщает Министерство обороны РФ.

«В целях сохранения здоровья российских специалистов, оказывающих помощь итальянским коллегам в борьбе с распространением коронавируса, осуществляется полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в него входит также и непрерывный контроль за состоянием здоровья личного состава.

При лечении больных и дезинфекции зданий военнослужащих обеспечивают средствами индивидуальной защиты. После каждого дежурства личный состав проходит санобработку и гигиенические мероприятия. Военные находятся под контролем медиков, которые следят за их состоянием.

Известно, что для лабораторного контроля на базе обслуживания армейской авиации Сухопутных войск Министерства обороны Италии временно развернут диагностический многофункциональный мобильный комплекс, где регулярно проводятся исследования клинических проб военных на коронавирус.

Ранее сообщалось, что российские медики, которые помогают бороться с коронавирусом в Италии, вылечили 15 пациентов полевого госпиталя в Бергамо.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».