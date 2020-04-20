Студентам педвузов РФ могут добавить в программу основы онлайн-преподавания

Москва, 20 апреля. Эксперты Института прогрессивного образования обратились в Министерство просвещения РФ с предложением ввести в педагогических вузах страны подготовку будущих учителей к дистанционному обучению.

В письме утверждается, что переход школьного обучения в удаленный формат в связи с распространением коронавируса продемонстрировал, что к онлайн-обучению оказались подготовлены далеко все ученики и педагоги. Отмечается, что некоторые учителя сталкиваются с трудностями при переводе учебной программы в онлайн и у них не всегда получается освоить технические навыки.

В связи с этим, Институт прогрессивного образования выступил с инициативой организовать дополнительные курсы повышения квалификации по онлайн-преподаванию для действующих педагогов, а также ввести дополнительную программу для будущих учителей в университетах. Рассматривается введение таких дисциплин, как «Методика дистанционного преподавания», «Компьютеризация современного урока» и «Геймификация для учителя».

«Полагаем, что озвученные предложения послужат стимулом для разработки единой методологии наращивания цифровых компетенций российской школой, адресованной как действующему кадровому составу отрасли, так и будущим педагогам», — говорится в тексте письма.

Ранее депутат Госдумы Олег Смолин заявил, что Всероссийские проверочные работы наверняка покажут снижение качества российского образования в условиях мер, связанных с эпидемией коронавируса. Данная проверка необходима для среза знаний учеников, чтобы школы могли скорректировать образовательную программу.