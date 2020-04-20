Галкин показал, как его дети красят пасхальные яйца

Москва, 20 апреля. Шоумен Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева поделились видео, на котором они готовятся праздновать Пасху вместе с детьми.

На размещенных в Instagram кадрах дети звездной пары Лиза и Гарри красят яйца и пекут вместе с родителями куличи. Маленькая Елизавета взяла на себя руководство процессом и следила за тем, чтобы отец раскладывал покрашенные ею яйца по коробочкам, а Гарри вовремя подавал краски нужного цвета. Девочка обращалась со всеми ласково и внимательно, а отца называла «папуля».

Поклонников покорила манера общения малышей с родителями, а также то, что дети не заняты гаджетами, а проводят время в соответствии с пасхальными традициями, помогая взрослым подготовить праздничный стол. В комментариях к посту с сердечками и смайликами отметились Валерий Сюткин, Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров, а поклонники не поскупились на комплименты.

«Папуля, мамочка. Как же они красиво общаются с родителями. Милота такая!» — написала taaanika.

«Какие вы молодцы, детки у вас просто супер!» — вторила ей marinapetrova2018.

«Прям прививка от коронавируса… ваши дети!» — отметила elenahka69.

Стоит упомянуть, что к своим шести годам Гарри и Елизавета свободно говорят на иностранных языках — они не раз демонстрировали это в видеороликах, публикуемых отцом. Параллельно звездные дети осваивают спорт, занимаясь с тренером в бассейне.