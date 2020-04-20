Водонаева «озверела» из-за Охлобыстина, посетившего службу в храме на Пасху

Москва, 20 апреля. Телеведущая Алена Водонаева раскритиковала за нарушение режима самоизоляции актера Ивана Охлобыстина, который якобы был замечен на богослужении в честь Пасхи.
Ранее сообщалось, что Охлобыстин был якобы замечен корреспондентом одного из изданий на тайном богослужении. Артист возмутился тем, что журналист снимал на камеру секретный приход.
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева осталась крайне возмущена увиденным. По словам телеведущей, она уже больше 30 дней находится дома, соблюдая режим самоизоляции. Ей не понятно, почему некоторые москвичи разгуливают по городу, подвергая риску жизни других людей.
«Когда спустя месяц самоизоляции, я читаю как обласканный народом актер-священник Иван Охлобыстин приходит со всей своей большой семьей на охраняемую полицией пасхальную службу в храме Софии Премудрости Божией в самом центре Москвы я зверею», — возмущается Водонаева в Instagram.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан воздержаться от посещения служб и храмов во время Пасхи.
Хотелось написать сегодня что-то душевное о том, как в этом году прошла Пасха в изоляции. Ведь это так не привычно, как и многое сейчас. Пасха — всегда был семейным праздником, в этот день мы привыкли навещать родственников и друзей с пасхальными гостинцами. Ну и конечно многие ходят в храм на праздничную службу. Казалось бы, и одно и другое исключено в условиях растущей эпидемии коронавируса в России. Но, нет. И как тут не чертыхнуться? Вот я сижу дома безвылазно уже 38 дней, потому что не хочу подвергать риску свою семью и окружающих людей. Сегодня я не увижу своих родителей, потому что мы все соблюдаем самоизоляцию! ( Мам, я так по тебе скучаю ???? ) Сидеть дома — это единственное, что сейчас спасет нас от американского сценария. И когда спустя месяц самоизоляции, я читаю как обласканный народом актер-священник Иван Охлобыстин приходит со всей своей большой семьей на охраняемую полицей пасхальную службу в храме Софии Премудрости Божией в самом центре Москвы я зверею. Об этом мероприятии очень подробно пишет издание База: «На парковке во внутреннем дворе стояли несколько машин представительского класса, например, чей-то «Порше». Всего на службу собрались порядка 50-60 человек». Я не могу найти приличных слов, чтобы описать, что я об этом думаю. Почему из-за этих людей я должна сидеть на карантине еще черт знает сколько!? Ведь именно из-за таких безответственности людей как Охлобыстин, количество зараженных все время растет. Две недели прошло с тех пор, как в семье Ивана был обнаружен коронавирус. И даже этого мало, чтобы до человека наконец дошло, что надо сидеть дома. Я просто в шоке! Он еще смеет приближаться к журналистам и грубить им. В Метро — очереди, Охлобыстин ходит по храмам вместе с другими избранными прихожанами, а мы с вами ждем конца карантина, который оттягивается с каждым новым косяком нашей власти. То пропуска нормально не сделали, то своим придворным шутам не объяснили, что означает слово самоизоляция. Тфу, как же противно! ( видео в карусели ) #охлобыстин #Пасха #Самоизоляция #Карантин
Ранее Водонаева и Охлобыстин повздорили из-за высказывания телеведущей о материнском капитале. Она назвала россиян «быдлом, которое рожает детей ради маткапитала», а также заявила, что малообеспеченным не стоит заводить больше одного ребенка. Охлобыстин, будучи многодетным отцом и бывшим священником сравнил Водонаеву с женщиной с низким уровнем социальной ответственности.
В начале месяца стало известно, что многодетная семья Охлобыстина оказалась на карантине после диагностирования коронавируса у дочери актера Анфисы. Однако позже актер заявлял, что все тесты, сданные членами его семьи, были отрицательные.
Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.