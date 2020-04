Водонаева «озверела» из-за Охлобыстина, посетившего службу в храме на Пасху

Хотелось написать сегодня что-то душевное о том, как в этом году прошла Пасха в изоляции. Ведь это так не привычно, как и многое сейчас. Пасха — всегда был семейным праздником, в этот день мы привыкли навещать родственников и друзей с пасхальными гостинцами. Ну и конечно многие ходят в храм на праздничную службу. Казалось бы, и одно и другое исключено в условиях растущей эпидемии коронавируса в России. Но, нет. И как тут не чертыхнуться? Вот я сижу дома безвылазно уже 38 дней, потому что не хочу подвергать риску свою семью и окружающих людей. Сегодня я не увижу своих родителей, потому что мы все соблюдаем самоизоляцию! ( Мам, я так по тебе скучаю ???? ) Сидеть дома — это единственное, что сейчас спасет нас от американского сценария. И когда спустя месяц самоизоляции, я читаю как обласканный народом актер-священник Иван Охлобыстин приходит со всей своей большой семьей на охраняемую полицей пасхальную службу в храме Софии Премудрости Божией в самом центре Москвы я зверею. Об этом мероприятии очень подробно пишет издание База: «На парковке во внутреннем дворе стояли несколько машин представительского класса, например, чей-то «Порше». Всего на службу собрались порядка 50-60 человек». Я не могу найти приличных слов, чтобы описать, что я об этом думаю. Почему из-за этих людей я должна сидеть на карантине еще черт знает сколько!? Ведь именно из-за таких безответственности людей как Охлобыстин, количество зараженных все время растет. Две недели прошло с тех пор, как в семье Ивана был обнаружен коронавирус. И даже этого мало, чтобы до человека наконец дошло, что надо сидеть дома. Я просто в шоке! Он еще смеет приближаться к журналистам и грубить им. В Метро — очереди, Охлобыстин ходит по храмам вместе с другими избранными прихожанами, а мы с вами ждем конца карантина, который оттягивается с каждым новым косяком нашей власти. То пропуска нормально не сделали, то своим придворным шутам не объяснили, что означает слово самоизоляция. Тфу, как же противно! ( видео в карусели ) #охлобыстин #Пасха #Самоизоляция #Карантин

