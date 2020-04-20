Водонаева «озверела» из-за Охлобыстина, посетившего службу в храме на Пасху

Москва, 20 апреля. Телеведущая Алена Водонаева раскритиковала за нарушение режима самоизоляции актера Ивана Охлобыстина, который якобы был замечен на богослужении в честь Пасхи.

Ранее сообщалось, что Охлобыстин был якобы замечен корреспондентом одного из изданий на тайном богослужении. Артист возмутился тем, что журналист снимал на камеру секретный приход.

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева осталась крайне возмущена увиденным. По словам телеведущей, она уже больше 30 дней находится дома, соблюдая режим самоизоляции. Ей не понятно, почему некоторые москвичи разгуливают по городу, подвергая риску жизни других людей.

«Когда спустя месяц самоизоляции, я читаю как обласканный народом актер-священник Иван Охлобыстин приходит со всей своей большой семьей на охраняемую полицией пасхальную службу в храме Софии Премудрости Божией в самом центре Москвы я зверею», — возмущается Водонаева в Instagram.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан воздержаться от посещения служб и храмов во время Пасхи.

Ранее Водонаева и Охлобыстин повздорили из-за высказывания телеведущей о материнском капитале. Она назвала россиян «быдлом, которое рожает детей ради маткапитала», а также заявила, что малообеспеченным не стоит заводить больше одного ребенка. Охлобыстин, будучи многодетным отцом и бывшим священником сравнил Водонаеву с женщиной с низким уровнем социальной ответственности.

В начале месяца стало известно, что многодетная семья Охлобыстина оказалась на карантине после диагностирования коронавируса у дочери актера Анфисы. Однако позже актер заявлял, что все тесты, сданные членами его семьи, были отрицательные.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.