Пушков допустил политическую войну между США и Китаем

Москва, 20 апреля. Между США и Китаем может произойти политическая война с бактериологическим оттенком, написал член Совета Федерации Алексей Пушков у себя в Twitter.

Сенатор считает, что ситуация может развиться до таких событий, если Вашингтон обвинит Пекин в намеренном сокрытии информации о коронавирусе. Пушков подчеркивает, что противостояние двух стран предсказывалось уже давно.

«Сначала оно нашло свое выражение в торговой войне. Но в случае, если США решат обвинить Китая в намеренном сокрытии данных о COVID-19, это столкновение может принять форму политической войны с бактериологическим оттенком», — отмечает парламентарий.

Недавно американский телеканал Fox News, ссылаясь на свои источники заявил, что первый пациент с коронавирусом был сотрудником лаборатории Института вирусологии в Ухани. Утверждается, что лаборатория не разрабатывала биологическое оружие, а должна была показать выдающиеся результаты в исследованиях вирусов китайскими учеными.

Ранее Пушков прокомментировал обвинения США в адрес ВОЗ, написав, что «стремление переложить ответственность за эпидемию на ВОЗ является попыткой снять ответственность с самих себя».

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».