Названы города РФ с самым высоким уровнем жизни

Москва, 20 апреля. Эксперты Финансового университета РФ назвали города России с самым высоким уровнем жизни.

Как пишет «Российская газета», специалисты университета провели опрос в городах с населением свыше 250 тысяч человек с целью выяснить у горожан степень удовлетворенности качеством их жизни. Респондентам задавались вопросы, касающиеся самых разных аспектов — от уровня социальной напряженности до желания переехать в другой город.

По результатам опроса самый высокий уровень напряженности социальной среды выявлен в Саранске, Барнауле, Иркутске и ряде других городов. О низком уровне социальной напряженности рассказали жители Грозного, Новороссийска, Петербурга, Твери и других.

Что касается уровня доходов и вытекающего из этого параметра уровня потребления, то здесь по итогам первого квартала 2020 года отличились Петербург, Москва, Тюмень, Мурманск и так далее. Низкий уровень потребительской активности, выражающейся в готовности приобретать различные товары и услуги, выявлен в Якутске, Владикавказе, Улан-Удэ, Йошкар-Оле, Астрахани и Набережных Челнах.

Покинуть родной город в поисках лучшей жизни чаще всего хотят жители Новокузнецка, Архангельска, Сочи и других городов. «Домоседами» остаются жители Махачкалы, Грозного, Саранска, Тамбова, Владимира и Тулы.

В рейтинг городов с самым высоким качеством жизни вошли в порядке убывания: Москва, Петербург, Ярославль, Севастополь, Тверь, Нижний Тагил, Калуга, Архангельск, Тула, Нижний Новгород.