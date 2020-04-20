Жителей Европейской России предупредили об аномально холодной погоде

Москва, 20 апреля. Аномально холодная погода ожидается в европейской части России на следующей неделе, в то время как в Сибири воздух прогреется до 28 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Весна чуть запаздывает, хотя март был очень теплым, но во второй и третьей декаде апреля отрицательные аномалии», — говорит Вильфанд.

По его словам, со вторника ожидается аномалия — температура будет на 4 градуса ниже нормы. Ее принесут северные ветры. Больше всего аномалия проявится на юге страны — в Ростовской области и Краснодарском крае.

Вильфанд прогнозирует, что к следующим выходным температура в центральной части РФ приблизиться к норме.

«Зато на Азиатской территории страны погода больше похожа на летнюю. На восточной периферии циклона с центром над севером Западной Сибири ожидается мощный вынос тепла», — говорит синоптик.

Согласно его прогнозу, из Китая и Монголии придет поток теплого воздуха. В Новосибирской, Кемеровской и Томской областях дневные температуры в ближайшие 5-6 дней будут доходить до 20-26 градусов, а в Омской области и в Алтайском крае — до 28, на юге Красноярского края — 20-25.

По прогнозу синоптика, на Дальнем Востоке также ожидается похолодание на 4 градуса.

Ранее Роман Вильфанд заявлял, что температура воздуха в Москве приблизится к климатической норме к концу этой недели. В четверг и пятницу температура воздуха составит 13 градусов тепла.