Доктор Мясников рассказал, почему пропустил последний день рождения отца

Москва, 20 апреля. Врач и телеведущий Александр Мясников признался, что пропустил последний день рождения отца из-за первой любви.

Одним из самых узнаваемых медиков страны называет доктора Мясникова издание «СтарХит». Врач ведет собственное шоу, в котором рассказывает зрителям о современной медицине, методах предупреждения болезней и здоровом образе жизни. Мясников признается, что с карьерой врача определился еще в детстве, поскольку его предки с XIX века лечили людей.

Впрочем, молодость брала свое, и в какой-то момент будущий медик захотел свободы и первых романтических отношений. Ради встречи с девушкой он даже пропустил день рождения отца, не зная, что он последний.

«Ему было 45 лет, а у меня первая любовь, и я пошел к ней. Позвонил и говорю: «Папа, я сегодня не приду». Он ответил: «Как знаешь». Девушки и след простыл, а я пропустил день рождения отца: такие мы дебилы бываем», — рассказал Мясников.

Он признался, что до сих пор укоряет себя за тот поступок. Досаду и боль врач компенсировал общением с матерью, которая умерла совсем недавно в 92 года.

Мясников считает, что работа на телевидении стала прямым продолжением его врачебной карьеры, с экрана полезные советы могут услышать намного больше людей.

«Сколько я могу принять в день: десять, сто человек? А телевидения смотрят десятки миллионов. Я знаю, что многие уже прислушались к моим тезисам и стали лучше себя чувствовать», — отметил он.

В одной из недавних программ Мясников затронул тему коронавируса. Он рассказал, как сделать многоразовую маску в домашних условиях и в дальнейшем дезинфицировать ее с помощью утюга.

Ранее «Известия» сообщили, что доктор Мясников спрогнозировал вторую волну эпидемии коронавируса предстоящей осенью.