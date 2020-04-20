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Пушков оценил стремление США переложить ответственность за эпидемию на ВОЗ

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Пушков оценил стремление США переложить ответственность за эпидемию на ВОЗ

Москва, 20 апреля. Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на обвинения в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о ее неэффективности во время пандемии коронавируса.

«Стремление переложить ответственность за эпидемию на ВОЗ — это попытка снять ответственность с самих себя. Как бы ни критиковали ВОЗ, у нее нет средств для борьбы с эпидемией. И она не может заставить страны вовремя принимать нужные меры, если их власти не понимают масштаб угрозы», — написал сенатор у себя в Twitter.

Напомним, что 14 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не будет продолжать финансировать ВОЗ из-за ее неэффективности. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, Штаты выбрали неподходящий период для прекращения финансирования организации. В МИД РФ назвали принятое Трампом решение контрпродуктивным. Американский президент остался недоволен и тем, что ВОЗ была слишком сосредоточена на пандемии коронавируса в Китае.

Дональд Трамп также заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку коронавируса нового типа, то Пекин ждут «последствия». Он выразил сомнение в том, что КНР предоставляет достоверную и полную информацию о жертвах вируса.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.

Пушков оценил стремление США переложить ответственность за эпидемию на ВОЗ

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Источник: Известия
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