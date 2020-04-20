Инфекционист Никифоров рассказал о странностях коронавируса

Москва, 20 апреля. Коронавирус не следует канонам классической эпидемиологии и действует странно, говорит завкафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.

По словам специалиста, вирус не следует канонам классического патогенеза ОРВИ.

«Совершенно не понятно несоответствие изменений легких и самочувствия больного. Судя по картине компьютерной томографии, такой больной должен быть как минимум в реанимации, а он может себя чувствовать вполне хорошо. До поры до времени. Потом идет обвал катастрофический», — рассказывает Никифоров.

По его словам, при наличии коронавируса пневмония плохо просматривается на рентгеновских снимках, воспаления не видно.

«Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшное, но все непонятное – все страшно», — заявил специалист.

Ранее иммунолог-аллерголог Георгий Викулов заявлял, что пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в зоне риска из-за коронавируса — вероятность тяжелой формы пневмонии при раке достаточно велика.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в России достигло 43 тыс. человек, 3 тыс. человек выздоровели.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».