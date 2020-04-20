Le Figaro выбрал самого быстрого футболиста в мире

Москва, 20 апреля. Нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе признан самым быстрым футболистом в мире по версии издания Le Figaro.

Французская газета составила топ-10 самых скоростных футболистов мира. Занявший первое место Мбаппе развивает на поле скорость в 36 километров в час. Вторую позицию занял форвард испанского «Атлетико» Иньяки Уильямс, чьи скоростные показатели оцениваются в 35,7 километра в час. В тройку лучших попал также нападающий английского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг со скоростью 35,5 километра в час.

В рейтинг самых скоростных игроков вошли Начо Фернандес из «Реал Мадрид», Альваро Одриозола и Кингсли Коман из мюнхенской «Баварии», Карим Беллараби, представляющий «Байер», Мохаммед Салах из «Ливерпуля» и игроки английского «Манчестер Сити» Лерой Зане и Кайл Уокер.

Французу камерунского происхождения Килиану Мбаппе 21 год, в 16-летнем возрасте он вошел в основной состав «Монако», став самым молодым дебютантом в истории клуба и самым юным автором забитого гола.

Летом 2017 года форварда арендовал «Пари Сен-Жермен» на условиях обязательного выкупа через сезон за 180 миллионов евро. В своем первом сезоне за «ПСЖ» Мбаппе выиграл все наивысшие футбольные трофеи Франции — чемпионат и кубок страны, а также Кубок французской лиги.

В 2018 году Мбаппе принял участие в чемпионате мира по футболу в России, став самым молодым французским игроком, забившим на мундиале. В составе сборной нападающий стал чемпионом мира и был признан лучшим молодым игроком чемпионата.

Ранее RT сообщил, что Мбаппе заинтересовался мадридский «Реал», в то время как «ПСЖ» предлагает своему форварду продление контракта до 2025 года с двукратным повышением оклада.