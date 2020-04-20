Треть россиян боятся лишиться работы из-за ситуации с коронавирусом

Москва, 20 апреля. Треть жителей России (33%) опасается, что из-за коронавируса и режима самоизоляции они могут лишиться работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру» в котором приняли участие 8,4 тыс. человек из разных регионов РФ.

Чуть более четверти (28%) переживают, что в сложившихся условиях могут потерять часть зарплаты. Непосредственно сам вирус пугает опрошенных не так сильно, лишь каждый пятый (19%) ответил, что боится заражения.

19% опрошенных выбрали вариант другое и предложили свой вариант. Россияне боятся остаться без доходов, а также того, что им будет нечем платить за ипотеку и кредиты.

Лишь 2% респондентов боятся, что не выполнят требуемый объем работы в удаленном режиме.

Напомним, что 17 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о назначении максимальных выплат безработным. Граждане, лишившиеся работы после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, будут получать пособия в размере 12,1 тыс. рублей в период с апреля по июнь. Для тех безработных, у кого есть несовершеннолетние дети, размер пособия увеличится из расчета три тысячи рублей на каждого ребенка одному из родителей.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.