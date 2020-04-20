Появилось видео с выписанной из больницы москвичкой, умершей на скамейке возле дома

Москва, 20 апреля. Видео, на котором запечатлена женщина, скончавшаяся у подъезда в Москве, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Ранее в СМИ появились сообщения, что больную женщину якобы бросили умирать на скамейке у подъезда одного из домов в российской столице. Утверждалось, что ее привезли на социальном такси, которое доставило ее к дому после госпитализации.

В пресс-службе московского департамента здравоохранения рассказали, что пациентка 17 апреля была доставлена в городскую клиническую больницу №52 с подозрением на пневмонию. Тест на коронавирус нового типа показал отрицательный результат. Поскольку других симптомов не было, ее выписали и доставили к дому, где женщину встретили социальные работники. Узнав, что она чувствует себя плохо, они сразу же вызвали скорую помощь.

«Скорая приехала в течение 11 минут и констатировала смерть», — рассказали в департаменте.

По факту случившегося проводится внутренняя проверка, точная причина смерти пациентки устанавливается.

Ранее RT сообщил, что число жертв коронавируса в Москве превысило 200.