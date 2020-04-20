Москва, 20 апреля. Специалисты МЧС поделились рекомендациями для успешной борьбы с тревогой и стрессом в условиях длительной самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

«Все по-разному реагируют на стрессовые ситуации, однако преодоление стресса, как и сам стресс, является процессом, которым можно и нужно управлять», — сказано в рекомендациях Российского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИГОЧС) МЧС РФ.

Прежде всего необходимо ограничить количество воспринимаемой информации о коронавирусе, определив для себя время и частоту просмотра данных материалов. Важно помнить, что социальные сети — один из основных источников фейковой информации, поэтому стоит внимательно проверять данные.

Специалисты подчеркивают, что строгое соблюдение медицинских рекомендаций и правил личной гигиены во время пандемии придает уверенность в состоянии защищенности. Также стоит соблюдать рекомендации властей по самоизоляции и минимизации социальных контактов.

Если в силу обстоятельств вы оказались вдали от родных, то необходимо поддерживать с ними связь как можно чаще — сообщения, звонки, видеосвязь и т. д.

Домашние дела также могут отвлечь от навязчивых мыслей. В борьбе с переживаниями помогут хобби, чтение книг, просмотр фильмов или сериалов, а также уборка в доме.

В условиях самоизоляции необходимо правильно питаться, высыпаться, а также регулярно делать физические упражнения.

Специалисты отмечают, что если с переживаниями не удается справиться самостоятельно, то необходимо обратиться в службу неотложной психологической помощи.

Ранее психолог Юлия Зотова утверждала, что лучшим способом борьбы со стрессом на самоизоляции станет составление планов на будущее, которые можно будет воплотить после снятия ограничений.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».