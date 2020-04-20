Акушер-гинеколог рассказала о влиянии коронавируса на беременность

Москва, 20 апреля. Беременность в условиях пандемии коронавируса будет протекать иначе, чем в обычное время. Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева поделилась советами для будущих мам, которые помогут обезопасить себя и ребенка.

По словам специалиста, беременные женщины могут пострадать от коронавируса больше, чем другие категории граждан.

«Беременность обостряет хронические заболевания. Даже у абсолютно здоровых женщин могут появиться жалобы, с которыми они прежде не сталкивались. Если были какие-то физиологические особенности сосудов, почек, печени, ЖКТ или нервных пучков, то беременность усиливает эту нагрузку», — объясняет Ерофеева.

Она говорит, что о влиянии коронавируса на здоровье будущего ребенка пока говорить слишком рано. Объективная информации будет получена лишь после пандемии. Сейчас же в оценках можно отталкиваться исключительно от опыта прошлых эпидемий.

«Из опыта предыдущих эпидемий вируса SARS, свиного или птичьего гриппа, можно сказать, что у беременных заболевание протекает тяжелее, чем у обычного населения. Высок процент случаев, когда ребенок также заболевает и рождается с этим вирусом», — отмечает медик.

Она подчеркивает, что существует риск того, что беременность оборвется на большом сроке.

Ерофеева говорит, что беременным следует ответственно соблюдать режим самоизоляции и исключить социальные контакты. Также она советует заниматься небольшой физической нагрузкой, например влажной уборкой и не концентрироваться на негативных новостях.

Ранее сообщалось, что в Мексике зафиксировали первые два случая гибели беременных женщин. Одна из них скончалась после родов через кесарево сечение, ребенок не успел пострадать от дыхательной недостаточности матери.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.