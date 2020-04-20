В Роспотребнадзоре уточнили, что антибактериальное мыло не уничтожает вирусы

Москва, 20 апреля. Роспотребнадзор сообщил, что нет необходимости мыть руки только антибактериальным мылом для профилактики коронавируса, поскольку оно не уничтожает бактерии, а просто смывает их.

Как указали специалисты ведомства, антибактериальное мыло в период пандемии коронавируса эффективно настолько же, как и любое другое, поскольку не уничтожает вирус, а просто очищает от него кожу.

«Так называемое «антибактериальное» мыло вирусы может не уничтожить, потому что это не бактерии и у них другая устойчивость. Но такое мыло, как и любое другое, может их просто смыть. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора рекомендуют пользоваться любым мылом, это обеспечит примерно одинаковый эффект», — сообщается на сайте ведомства.

По результатам исследования НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, не существует понятия «стандартного антибактериального мыла», поскольку зачастую это название — лишь маркетинговый ход, а производители добавляют в это средство гигиены разные добавки в разных пропорциях.

«Частое мытье рук родителей с мылом способствует снижению смертности среди детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20 процентов и от острых кишечных инфекций на 50 процентов. Грязные руки являются фактором передачи целого спектра инфекционных и паразитарных заболеваний», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Специалисты особо подчеркивают, что регулярное мытье рук снижает также вероятность заразиться вирусом гриппа или коронавирусом нового типа.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано 2,402 миллиона подтвержденных случаев COVID-19, от осложнений умерли 165 106 человек, более 623 тысяч выздоровели.