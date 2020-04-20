Москва, 20 апреля. Банковский сектор РФ рискует потерять около 2,5 трлн рублей в результате кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, главный риск — кредитный. Банковский сектор РФ выделил пострадавшим сферам 3 трлн рублей, а также 1,5 трлн рублей на предприятия в сфере повышенного риска (авиатехника, вагонный парк и т. д.).

«Когда эти предприятия не смогут оплачивать в срок кредиты, удар будет серьезным. Мы это все понимаем. Самая пессимистичная оценка — банковский сектор РФ может потерять 2,5 трлн рублей. Это сильный удар», — сказал Костин.

Однако он выражает надежду на благоприятный исход кризиса. По его мнению, Россия справиться с этой ситуацией. Костин отмечает, что не стоит пытаться решать проблемы других отраслей за счет кредитования, так как это может привести к тому, что «лечить» придется уже банки и делать еще более крупные вливания. Костин говорит, что к банкам необходимо относиться осторожно, так как если они перестанут кредитовать, то остановится и экономический рост.

Он отмечает, что результаты первого квартала у банковского сектора РФ хорошие и вместе с прошлогодней прибылью создают подушку безопасности. Однако доходы банков резко сократятся за второй квартал.

Также Андрей Костин отмечал, что двух месяцев карантина на фоне угрозы распространения коронавируса вполне достаточно, чтобы начинать постепенное возобновление производства.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».