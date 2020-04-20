В G20 признали выявленные пандемией недостатки здравоохранения

Москва, 20 апреля. Министры здравоохранения стран — членов G20 признали, что пандемия коронавируса выявила системные недостатки организации здравоохранения по всему миру.

Об этом стало известно в ходе видеоконференции министров здравоохранения стран «большой двадцатки», которая прошла под председательством Саудовской Аравии. Участники совещания подтвердили приверженность идее о том, что «здоровье и благополучие людей лежат в основе всех решений, принимаемых для защиты жизней, борьбы с болезнями и смягчения последствий, вызванных пандемией COVID-19».

Министры признали, что вспышка коронавируса выявила недостатки систем здравоохранения многих государств и показала «уязвимость в способности мирового сообщества» предотвращать угрозы, которые несет пандемия. Они поделились накопленным за последние месяцы опытом и рассказали о мерах, предпринимаемых по недопущению дальнейшего распространения коронавируса.

Руководители министерств здравоохранения пришли к выводу, что эффективность охраны здоровья человека необходимо повышать путем обмена знаниями и «устранения разрыва в возможностях реагирования и подготовленности». Министры выразили озабоченность по поводу ущерба, который может нанести пандемия развивающимся и наименее развитым странам, где уровень здравоохранения и состояние экономики слабо подготовлены к тому, чтобы справиться с этой проблемой.

В коммюнике подчеркивается, что министры здравоохранения G20 предпримут любые дальнейшие действия по сдерживанию пандемии и готовы собраться вновь в случае необходимости.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что число зараженных COVID-19 в США превысило 750 тысяч человек.