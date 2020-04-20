ВМС США сообщили о перехвате своего самолета российским Су-35

Вашингтон, 20 апреля. Российский истребитель Су-35 опасно сблизился с американским морским патрульным самолетом P-8A Poseidon над Средиземным морем, сообщает пресс-службой 6-го флота ВМС США.

«19 апреля самолет P-8A Poseidon ВМС США, совершавший полет в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, в течение 100 минут был дважды перехвачен российским Су-35», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Первый маневр российского самолета американцы расценили как «безопасный и профессиональный», второй уже сочли «небезопасным и непрофессиональным». По утверждению военных США, Су-35 летел на высокой скорости и приблизился к американскому самолету на расстояние около 25 футов (менее 8 метров).

15 апреля Министерство обороны США также сообщало о перехвате российским Су-35 американского самолета над Средиземным морем. Американская сторона сочла действия Су-35 «небезопасными». Военнослужащие США призвали россиян не совершать небезопасные действия, так как это может увеличить риск столкновений в воздухе.

Ранее было опубликовано видео со встречей в воздухе истребителя F-16 НАТО и российского МиГ-31. На кадрах видно, как МиГ-31 приближается к F-16, и российский пилот приветствует летчика за штурвалом истребителя НАТО. Он машет ему рукой и показывает большой палец. После этого пилот F-16 удаляется.