Живущая в Испании Ветлицкая заявила о своем «исцелении» от коронавируса

Москва, 20 апреля. Певица Наталья Ветлицкая уже давно живет в Испании, которую в прошлом месяце захлестнула волна эпидемии коронавируса. Несмотря на это, Ветлицкая не верит в катастрофичность COVID-19.

55-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором изображена пышная зелень возле ее испанского дома.

«За 11 лет пребывания на испанской земле никогда такого не припомню. Природа отдыхает наконец-то. Все расцвело буйным цветом и благоухает ароматом, птицы поют от счастья. Людишки ничего не стригут, не косят, не травят химией и выхлопными газами», — пишет в описании Ветлицкая.

По словам исполнительницы, для оздоровления природы достаточно «посадить всех по домам на месяц-полтора». Ветлицкая убеждена, что в таком случае экосистема мгновенно восстановится без чьей-либо помощи. Она подчеркивает, что соблюдает режим самоизоляции, но не подается массовой панике.

«Я мгновенно начала выздоравливать от коронавируса, когда избавилась от страха и перестала поддаваться всеобщей панике», — утверждает певица.

По ее мнению, число инфицированных в Испании сильно преувеличено. Ветлицкая называет статистику «фальсификацией», используемой в интересах тех, кто хочет полностью подчинить население.

В конце марта сообщалось, что испанские медики заподозрили коронавирус у Натальи Ветлицкой. В больницу Ветлицкая обратилась ночью, когда ей показалось, что «мокрота в бронхах не откашливается, а как какая-то пена булькает и булькает».

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.