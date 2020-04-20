Президент Чехии предложил закрыть страну на год

Прага, 20 апреля. Президент Чехии Милош Земан предложил оставить границы страны закрытыми в течение года.

По его мнению, в противном случае коронавирус может снова проникнуть в Чехию. Об этом Земан заявил в интервью радиостанции «Частота-1».

«Границы должны оставаться закрытыми в течение одного года. Моя позиция по этому поводу не меняется», — сказал он.

В то же время глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил, что правительство планирует рассмотреть вопрос об открытии границ для чешских предпринимателей, выезжающих из страны на переговоры с зарубежными партнерами. Далее, отметил он, планируется постепенное снятие ограничений на свободное пересечение границы. На первом этапе, заявил министр, вероятнее всего открытие границы со Словакией и Австрией.

Режим чрезвычайной ситуации действует в Чехии с 12 марта. Более месяца страна живет в режиме общенационального карантина. Въезд для иностранных граждан запрещен, а граждане Чехии могут выезжать за рубеж исключительно в чрезвычайных случаях, к которым не относится туризм. По возвращении они обязаны провести две недели на полном карантине.

Первый случай COVID-19 был выявлен в Чехии первого марта. На сегодняшний день в стране коронавирусом заразился 6 701 человек, от осложнений умерли 186 жителей республики, благополучно перенесли болезнь 1 298 человек.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 2,401 миллиона случаев COVID-19, умерли 165 044 человека, более 623 пациентов победили болезнь.