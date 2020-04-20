Носителей COVID-19 без симптомов назвали «вакциной от коронавируса»

Москва, 20 апреля. Академик РАН Феликс Ершов назвал отсутствие симптомов у существенной части заразившихся коронавирусом «обычной ситуацией для вирусных инфекций».

Ранее доктор биологических наук Владимир Макаров назвал отсутствие симптомов у заболевших «самым опасным симптомом коронавируса». Как пишет НСН, Ершов считает, что таких заразившихся людей можно вообще не считать больными.

«Это здоровые носители. Есть такая группа, это те, кто сами не болеют, но переносят вирус и заражают окружающих. Их очень много, в России таких 50 процентов. В основном молодые люди, дети. Они распространяют вирус и делают то, что должна делать вакцина, идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70 процентов, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций», — заявил академик.

Ершов напомнил, что носители вирусов гепатита, ВИЧ, герпеса также могут не иметь выраженных симптомов, но все это не отменяет необходимости строго соблюдать санитарные предписания.

«Нужно сохранять строгие меры контроля. Они уже позволили снизить заболеваемость — она не носит взрывной характер. Людям нужно чаще мыть руки. Больным — обязательно носить маски. Сейчас Всемирная организация здравоохранения еще рекомендует промывать нос соленой водой. Это достаточно противно, но надо это делать», — подчеркнул специалист.

По словам Ершова, спад заболеваемости COVID-19 в России наступит летом.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. 11 марта ВОЗ придала вспышке заболевания статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 2,401 миллиона случаев заражения коронавирусом, от осложнений погибли 164 938 человек, более 611 тысяч пациентов выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что россиян предупредили об опасности частой дезинфекции рук.