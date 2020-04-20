Мишустина попросили приравнять мигрантов к гражданам РФ для получения пособий

Москва, 20 апреля. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложенным комплексом мер поддержки населения в условиях пандемии коронавируса.

В частности, Чупшева предлагает приравнять официально трудоустроенных мигрантов к российским гражданам для получения ими пособий по безработице.

«На время оказания поддержки работникам организаций [предлагается] приравнять мигрантов к гражданам РФ для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости», — сказано в документе.

Подчеркивается, что подобная мера реализована в Португалии. Около 580 тыс. мигрантов были уравнены с гражданами в правах на период пандемии.

Также она предложила организовать подготовку мигрантов под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры. По мнению Чупшевой, для реализации данной инициативы можно перераспределить средств национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Напомним, что в марте президент РФ Владимир Путин поручил кабмину увеличить максимальное пособие по безработице до уровня МРОТ, то есть до 12,1 тыс. рублей. Россияне, лишившиеся работы после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле-июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере.

В Международной организации труда заявили, что предложенные Путиным социальные льготы обеспечат поддержку доходов населения, пострадавшего от пандемии коронавируса.