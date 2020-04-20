Стрельба произошла в Канаде, убиты десять человек

Москва, 20 апреля. В результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия погибли более 10 человек, сообщают местные правоохранительные органы.

«Могу сказать, что более 10 человек были убиты, но расследование все еще продолжается, и я ожидаю больше деталей в ближайшие дни», — сообщает полицейский Крис Лэзерман, отмечая, что число жертв вероятно возрастет.

Напомним, что 18 апреля 51-летний Габриэл Уортман открыл огонь по людям в городе Портапик. По предварительным данным, стрелок погиб в ходе инцидента.

«Поиски подозреваемого окончились сегодня утром, когда он был обнаружен. И я могу подтвердить, что он скончался», — комментирует Крис Лэзерман.

Правоохранительные органы не подтверждают тот факт, что преступник был застрелен. В результате стрельбы погибла 23-летняя служащая полиции, еще один правоохранитель получил ранения, которые не представляют угрозы жизни.

Сообщается, что стрелок был облачен в форму, похожую на полицейскую, однако сотрудником правоохранительных органов он не являлся. Мотивы преступления пока не известны.

Ранее сообщалось, что пьяный боец вооруженных сил Украины во время празднования Пасхи устроил стрельбу из гранатомета, ранил себя и двух товарищей.