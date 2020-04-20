Стала известна суточная стоимость лечения от коронавируса на Украине

Киев, 20 апреля. Средняя стоимость лечения COVID-19 на Украине находится в диапазоне от 11 до 370 долларов США. Такое заявление сделала заместитель главы министерства здравоохранения Украины Ирина Микитчак в эфире телеканала «1+1».

«Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже в апреле это лечение будет профинансировано за счет пакета программы медицинских гарантий национальной службы Украины», — пообещала чиновница.

Она отметила, что утвержденный на Украине протокол санкционирует использование экспериментальных медикаментов, которые еще не прошли процедуру регистрации.

«Это означает, что в инструкции к этому медицинскому препарату нет прямого указания на лечение коронавируса», — заключила Микитчак.

В марте 2020 года на Украине в связи с коронавирусом вели режим ЧС. Об этом писала «Газета.ru».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в китайской Ухани в канун Нового года. Предпринятые Пекином жесткие ограничительные меры позволили КНР относительно быстро справиться с последствиями эпидемии. Эпицентр инфекции переместился в Италию, а затем в Соединенные Штаты. К настоящему моменту подтверждено более 165 тысяч летальных исходов по всей планете.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил Китай и Россию за помощь в борьбе с COVID-19.

«Хочу поблагодарить руководство России, наших друзей из Китая за то, что сегодня этот груз удалось доставить в Молдавию», — цитирует молдавского лидера RT.

Додон призвал международное сообщество консолидировать усилия в борьбе с пандемией.