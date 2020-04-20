В России могут разрешить снос мешающих соседям зданий

Москва, 20 апреля. Проект поправок в Гражданский кодекс РФ, предусматривающий снос зданий и построек, оказывающих недопустимое воздействие на соседний земельный участок, поступил на общественное обсуждение.

Об этом в интервью «Российской газете» сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Согласно проекту, собственнику запрещено возводить здания или сооружения, в отношении которых очевидно, что их существование повлечет недопустимое воздействие на соседний земельный участок», — рассказал парламентарий.

Если объект будет возведен, несмотря на возражения соседей, предлагаемые поправки обяжут собственника «снести здание или сооружение, оказывающее недопустимое воздействие на соседний участок».

«Соседи вправе требовать, чтобы собственник участка своими действиями не изменял притока света на их участок, если это выходит за разумные пределы. Сейчас появятся правила, регламентирующие соседские отношения, на их основе будет вырабатываться судебная практика», — поделился подробностями депутат.

Крашенинников отметил, что будут регламентированы «даже такие детали, кто вправе собирать плоды дерева, упавшие на соседний участок». Согласно поправкам, такое право получит собственник земли, на которую упали плоды.

Предлагаемые изменения также обяжут собственников не допускать вреда, который может быть нанесен соседям «ненадлежащее содержащимся существующим зданием или сооружением».

По словам Крашенинникова, общественное обсуждение законопроекта пройдет до конца 2020 года, после чего комитет подготовит его ко второму чтению.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении штрафов за нарушения, касающиеся воинского учета.