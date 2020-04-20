Россияне стали реже пить водку

Москва, 20 апреля. В России наблюдается падение спроса на водку. Согласно статистике оператора фискальных данных «Такском, с 30 марта по 5 апреля продажи упали на 41% по сравнению с первой неделей прошлого месяца.

Отмечается снижение спроса и на другой алкоголь. Например, реализация пива сократилась более чем на четверть по отношению к началу прошлого месяца. В Росалкогольрегулировании говорят, что в марте повышенным спросом пользовался импортный алкоголь, так как россияне ждали повышения цен.

Эксперты утверждают, что падение спроса связано с тем, что жители страны сделали запасы перед пандемией.

«В период ажиотажного спроса потребители делали запасы, в том числе и алкоголя. Они постепенно, но незначительно пополняются, — отмечает глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По его мнению, динамика изменится — покупатели переходят в режим экономии, так как некоторым не удалось сохранить работу.

Однако по данным директора по работе с ритейлерами Nielsen Россия Константина Локтева, продажа спиртных напитков в крупных розничных сетях еженедельно росла в сравнении с аналогичными периодами 2019 года.

Ранее генеральный директор клуба профессионалов алкогольного рынка, кандидат экономических наук Максим Черниговский сообщал, что подорожание спиртных напитков коснется в первую очередь импортной продукции. Он подчеркнул, что российские производители вина только на половину обеспечены необходимым сырьем, остальную часть приходится импортировать.