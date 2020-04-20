Россия усилит защиту от крылатых ракет благодаря системам С-350

Москва, 20 апреля. Поступление на вооружение ВКС и ВМФ РФ новейших зенитно-ракетных систем С-350 повысит эффективность защиты государства от крылатых ракет в 4 раза, сообщает газета «Красная звезда».

«В рамках госпрограммы вооружения в ближайшее время спланирована поставка комплексов С-350 в воинские части ВКС и ВМФ, что позволит повысить эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет противника по важнейшим объектам обороны в 4 раза», — отмечается в публикации.

Система С-350 «Витязь» спроектирована в интересах войсковой ПВО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс предназначается для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями. Одна пусковая установка системы вооружена 12 зенитными ракетами.

Ранее обозреватели американского журнала Newsweek назвали С-350 «убийцей крылатых ракет». Журналисты дали ему такое прозвище из-за повышенной возможности уничтожать управляемые ракеты противника, С-350 дополнил средства противовоздушной обороны ― С-200, С-300, С-400 и С-500. Эксперты назвали комплекс эффективным оружием, предназначенным для защиты государственных, административных, промышленных, военных объектов и группировок войск от авиационных и ракетных атак.