Названы регионы России с приростом населения

Москва, 20 апреля. В 26 регионах России в период с 2017 по 2019 годы зафиксирован прирост населения. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Лучшим показателем может похвастаться Республика Ингушетия. Населения субъекта федерации выросло на 5,5%. Следом расположились город Севастополь (4,8%), Ленинградская область (4,7%), Чеченская Республика (4,5%), Тюменская область (4%) и Московская область (3,6%).

В то же время, в 59 регионах население сократилось под воздействием естественных и миграционных факторов. В Росстате сложившуюся ситуацию характеризуют как напряженную.

«В 2019 году численность родившихся в РФ была на 12% ниже, чем в 2017 году, в то время как смертность снизилась только на 1,3%. Приток мигрантов за этот период снизился на 0,6%, отток жителей уменьшился на 2,3%», — отмечает РИА Новости.

В целом население России в 2017 — 2019 годах снизилось на 0,04%.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что граждане России стали существенно меньше пить. По словам заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая, позитивная динамика обеспечила снижение заболеваний, связанных с употреблением алкоголя.

«Сегодня потребление алкоголя в нашей стране составляет около 9,7 литра на человека. Это все еще немало, но это не 18 литров, как было раньше», — заявил Салагай.

Также сообщалось, что треть граждан России призналась в снижении эффективности работы после перехода на «удаленку». 5% респондентов заявили, что испытывают трудности с самоорганизацией, передает RT.

Трудящиеся сетуют на дефицит живого общения с коллегами.