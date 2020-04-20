Экономист назвал оказавшиеся на грани катастрофы из-за коронавируса отрасли

Москва, 20 апреля. Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах заявил, что в ближайшей перспективе сферу туризма и офлайн-развлечений ждет катастрофическая ситуация из-за коронавируса.

Табах подчеркнул, что кризис коснется не всех отраслей, есть сферы, которые практически не пострадают.

«В краткосрочном плане пострадает все, что связано с туризмом, с офлайновыми развлечениями. Там просто катастрофа! А вот продовольственная розница и сельское хозяйство будут чувствовать себя замечательно, если не случится неурожай. Неплохо будут обстоять дела в сфере непродовольственной розницы: там большой отложенный спрос», — рассказал экономист в интервью «МК».

По его словам, практически ничего не потеряют также работники инфраструктурных организаций, в том числе в сфере ЖКХ. Проблемы там возможны, но они слабо отразятся на работе.

В долгосрочной перспективе самой защищенной статьей бюджета Табах назвал здравоохранение, в которое будут вкладываться средства из-за угрозы повторения эпидемии.

Напомним, в декабре прошлого года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире подтверждено 2,394 миллиона случаев COVID-19, от осложнений умерли 164 938 человек, более 611 тысяч выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что лидеры США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган договорились сотрудничать в борьбе с коронавирусом.