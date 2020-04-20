Глава ВТБ назвал оптимальный срок карантина из-за COVID-19

Москва, 20 апреля. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что двух месяцев карантина на фоне угрозы распространения коронавируса достаточно, чтобы начинать постепенное возобновление производства.

По словам Костина, ситуация остается отчасти непредсказуемой, поэтому называя срок в два месяца, он отталкивается от того, что известно на данный момент.

«Сценарий развития кризиса зависит от того, насколько открытой будет экономика, будет ли восстановлено производство. Мы имеем дело с кризисом, который до конца непредсказуем. Исходим из того, что нам известно на сегодня», — заявил он в интервью РБК.

Костин отметил, что можно ориентироваться на пример других государств, объявивших о планах по выходу из карантина несмотря на серьезные масштабы эпидемии COVID-19.

«Германия уже объявила о постепенном выходе из карантина. Дональд Трамп порывается из него выйти, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию. Думаю, два месяца достаточно, чтобы начать искать баланс в пользу восстановления производства. Но, как показывает опыт США и Европы, плато сохраняется долго», — поделился наблюдениями глава ВТБ.

Он выразил надежду, что России удастся миновать самых мрачных сценариев, и в ближайшие годы страна сможет выйти на докризисные темпы роста.

«Есть оценка МВФ — глобальное падение производства будет около шести процентов. Прогноз для России — минус 5,5%. Это серьезный вызов. При этом МВФ планирует, что в 2021 году темпы роста в России будут выше, чем в предыдущие годы. Я ожидаю достаточно быстрый «отскок». Но это только если не сбудутся предсказания о том, что вирус будем лечить два года. Тогда ситуация может измениться в худшую сторону», — подчеркнул Костин.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Кремле ожидают выхода на плато по коронавирусу в ближайшие дни.