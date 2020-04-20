Лондон, 20 апреля. Британский бас-гитарист Мэттью Селигмен, сотрудничавший с Дэвидом Боуи и Шинейд О'Коннор (The Cranberries), скончался в Лондоне после заражения коронавирусом в возрасте 64 лет.

Селигмен был известным сессионным музыкантом, выступавшим со многими популярными исполнителями в 1980-х и 1990-х годах. В его активе было выступление на благотворительном концерте Live Aid, состоявшемся в 1985 году и собравшем множество заезд поп- и рок-музыки. Тогда он играл вместе с Дэвидом Боуи.

В середине 1990-х Селигмен резко изменил карьерный путь, получив образование юриста. Он специализировался на правозащитной деятельности.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Великобритании, в стране зарегистрировано 114 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались 15,4 тыс. пациентов.

Ранее сообщалось, что Великобритания на следующей неделе начнет производство вакцины от коронавируса, которая еще не прошла клинические исследования. По словам директора Дженнеровского института в Оксфорде Адриана Хилла, специалисты намерены произвести миллион доз вакцины к осени и начать ее использование, если будет доказана ее эффективность.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».