Синоптики пообещали россиянам холодный май с обильными осадками и ветрами

Москва, 20 апреля. Синоптики опубликовали прогноз погоды на май 2020 года. Согласно данным метеорологов, холодные воздушные массы установят на Русской равнине некомфортную погодную обстановку — следующий месяц принесет в РФ обильные осадки, ветра и понижение температуры.

По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в мае в центральных и южных регионах страны будет на несколько градусов ниже климатической нормы. В то же время в Сибири и на Дальнем Востоке погода будет напоминать осеннюю.

Холодным и богатым на осадки будет май в Поволжье. В Татарстан ворвутся арктические воздушные массы, которые принесут аномальное похолодание. В первой половине месяца ожидаются обильные ливни на территории всего региона.

Метеорологи обещают неприятную погоду и в столичном регионе. Теплая погода придет в Москву лишь в последнюю неделю лета. Температура будет в пределах 7-10 градусов тепла. С середины месяца будет наблюдаться потепление до 15 градусов тепла, что все равно ниже климатической нормы.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина давала обратный прогноз — по ее утверждению, май будет теплым. В частности, она сообщала, что на большей части ЦФО, на западе Поволжья, Кубани и в Крыму температура будет выше климатической нормы.