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Медик назвал главное условие для успешного лечения коронавируса

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Медик назвал главное условие для успешного лечения коронавируса

Москва, 20 апреля. При лечении тяжелой формы пневмонии, вызванной коронавирусом, принципиально важно спокойствие пациента, находящегося на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает заместитель главврача городской клинической больницы №15 им. Филатова Борислав Силаев.

Медик отмечает, что пациент может быть подключен к ИВЛ в сознании или с применением седативных препаратов. Последний вариант применяется, если больной начинает сопротивляться, возбуждаться.

«Тогда проводится медицинская седация, он находится в состоянии сна», — говорит Силаев.

Ранее медик Научно-клинического центра ФМБА РФ сообщила, что к аппаратам ИВЛ обычно подключают больных преклонного возраста, а также молодых пациентов с различными тяжелыми заболевания (диабет, сердечная недостаточность, ожирение).

Также анестезиологи объясняли, что ИВЛ используют в случаях, когда организму в условиях нехватки кислорода надо беречь энергию и направлять ее на борьбу с болезнью, а не на дыхательную деятельность.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.

Медик назвал главное условие для успешного лечения коронавируса

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Источник: Лента.ру
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