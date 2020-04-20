В Минздраве Белоруссии дали прогноз по стабилизации ситуации с коронавирусом

Минск, 20 апреля. Ситуация с коронавирусом в Белоруссии стабилизируется в ближайшие недели. Такое заявление сделала главный санитарный врач республики Наталья Жукова.

По ее словам, власти контролируют ситуацию вокруг COVID-19. Минск ожидает снижения уровня заболеваемости в стране.

«В течение двух-трех недель ситуация не закончится, мы будем в эпидпроцессе. Но хотела бы отметить, что ситуация управляема. Есть предпосылки предполагать, что заболеваемость должна снижаться в ближайшие три-четыре недели», — сказала чиновница.

Она добавила, что выводы ведомства основаны на статистике по динамике развития других респираторных инфекций. Врач также рассказала о мерах, предпринимаемых властями для минимизации распространения болезни.

«Каждый случай коронавирусной инфекции рассматривается как очаг, и в обязательном порядке осуществляется поиск контактов. Таким образом, мы прерываем цепочку распространения вируса. Это обязательное условие для сдерживания эпидпроцесса», — добавила Жукова.

О вспышке нового вида коронавируса стало известно в канун Нового года. Первые случаи заражения фиксировались в китайской Ухани. Болезнь быстро распространилась по всей планете и уже унесла жизни более 160 тысяч человек. Правительства большинства стран мира приняли беспрецедентные меры по борьбе с COVID-19.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом.