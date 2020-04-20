Луганск, 20 апреля. Украинские военные заражают коронавирусом мирных жителей в Донбассе, сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«17 апреля, в день прибытия комиссии штаба «ООС», местные жители населенного пункта Попасная обратились к командиру 30-й бригады с жалобой о том, что в их доме проживают военнослужащие ВСУ с явными симптомами коронавируса», — говорит Осадчий.

Представитель Народной милиции отмечает, что по словам местного населения, украинские силовики не соблюдают мер предосторожности и вместо самоизоляции распивают алкогольные напитки во дворах жилых домов.

«У гражданина Алексея П., проживающего в доме по соседству с боевиками, подтвердился тест на коронавирус. Данная информация дошла до начальника штаба «ООС», однако никаких мер принято не было», – сообщает Яков Осадчий.

Он подчеркнул, что военнослужащие проживают по соседству с местным населением, что способствует распространению коронавируса.

Ранее бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что пандемия коронавируса уничтожит Украину из-за хаотичных действий руководства страны, передает «Газета.ру». Она подчеркнула, что власти больше озабочены получением очередного транша от МВФ, чем борьбой с распространением вируса.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».