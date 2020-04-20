На Украине ветеран «зиганул» на церемонии награждения

Киев, 19 апреля. Ветеран дивизии «СС Галичина» исполнил нацистское приветствие во время награждения в украинском городе Калуш.

Василий Наконечный «удостоился» рыцарского креста дивизии. Аналогичная награда была самой высокой в иерархии Третьего рейха. На записи с мероприятия видно, как пожилой мужчина ликует, услышав свою фамилию. И отдает нацистское приветствие поднятием правой руки.

«Ветеран дивизии СС Галичина при вручении награды рефлекторно зиганул. Нуаче, руки-то помнят», - прокомментировал ситуацию журналист Юрий Ткачев.

Следует отметить, что пропаганда нацизма на Украине формально запрещена. Тем не менее, в стране наблюдается чрезвычайный подъем этой идеологии, в том числе и на высшем государственном уровне.

Например, экс-премьер Украины Алексей Гончарук на концерте группы «Сокыра Пэруна» (рус. «Топор Перуна – ФАН) заявил, что «на таких молодых людях держится Украина». Музыкальный коллектив прославляет лидеров гитлеровской Германии и отрицает Холокост.

На Украине героизируются военные формирования, выступавшие союзниками фашистов в годы Великой Отечественной войны. День защитника Украины празднуется 14 октября — в день основания Украинской повстанческой армии (военное крыло ОУН1 — Организации украинских националистов – запрещенная в России организация). Дивизия «СС Галичина» (нем. Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1) была структурным подразделением в составе СС Германии.

Ранее эксперты объяснили, почему на Украине усиливается идеология неонацизма. Об этом писала RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.