В Москве отец жестоко избил малолетнего сына за отказ отжиматься

Москва, 20 апреля. В социальных сетях появилась видео, как отец избивает своего сына-школьника за отказ отжиматься. Дело гражданина Киргизии, приехавшего с семьей на заработки в РФ, взял под личный контроль министр внутренних дел Киргизстана Кашкар Джунушалиев.

На кадрах видно, как мужчина руками и ногами наносит побои своему сыну, заставляя его отжиматься. Также мужчина применял насилие по отношению к ребенку при помощи металлического прута. Отмечается, что после публикации видеоролика отец был задержан.

По имеющимся данным, приезжие из Киргизии уже 5 лет живут в Москве. Муж и жена, находящаяся на пятом месяце беременности, работают дворниками. У них трое детей.

«Женщина со слезами на глазах попросила прощения и сообщила, что будет с ее детьми, если его посадят, и как она их будет кормить», — сообщает глава представительства МВД КР в РФ Аскат Алиев.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что две курские школьницы подозреваются в покушении на убийство опекунов и четверых сводных братьев и сестер в возрасте от 6 до 10 лет. По данным следствия, ночью они открыли вентиль газа, после чего скрылись с места происшествия, закрыв входную дверь. Избежать происшествия удалось, так как родители вовремя проснулись.