Москва, 19 апреля. Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. Общее число жертв среди москвичей достигло 204 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что у всех жертв была подтверждена пневмония.

«Среди умерших — пациенты от 44 до 98 лет. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, пиелонефрит, порок сердца, миастения», — сообщает оперштаб.

Также среди умерших есть трое пациентов с диабетом и двое с хроническим бронхитом.

Ранее оперштаб сообщал, что в Подмосковье выявлено 709 новых случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что коронавирусом заразились 43 ребенка. В общей сложности в Московской области обнаружено 4,6 тыс. инфицированных, умерли 49 пациентов, передает «Газета.ру».

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.