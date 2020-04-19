Боксер Усик испугался «возвращения Украины в СССР»

Киев, 19 апреля. Украинский боксер Александр Усик провел параллели между закрытием церквей на Украине и атеистическими тенденциями эпохи СССР. Своей позицией спортсмен поделился в интервью для журналиста Дмитрия Гордона. По мнению Усика, закрывать храмы в XXI столетии недопустимо.

«Как православный христианин, когда я услышал «Мы закроем все церкви» и все остальное, первое, что мне пришло на ум — это возвращение в какой-то Советский Союз, что краснопузые закрывают церкви и все остальное. Как сейчас, в XXI веке, можно позволить это сделать?», — цитирует Усика «Политнавигатор».

В рамках борьбы с COVID-19 киевские власти приняли решение закрыть Киево-Печерскую Лавру и многие другие храмы. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию среди верующих. Часть прихожан отнеслась к запрету с пониманием.

«Сложно быть честным, сложно быть добрым, сложно быть великодушным. А сегодня, как раз именно сегодня, все намного проще. Сегодня, творить Добро, это всего лишь остаться дома. И верить, что все обязательно случится», — написал на Facebook депутат фракции партии «Слуга народа» Макс Бужанский.

Однако высказывались и противоположные мнения. Многие прихожане проигнорировали предостережения властей. В связи с нарушением режима самоизоляции полицейские составили значительное число протоколов об административном правонарушении.

Впрочем, судебная практика пока складывается в пользу граждан. Украинские депутаты крайне неудачно прописали запреты и ограничения в связи с COVID-19. Явно не хватает профессионализма и полицейским.

Ранее российский боксер Мурат Гассиев выразил надежду на реванш с украинцем Александром Усиком в супертяжелом весе. Об этом писала «Газета.ru».