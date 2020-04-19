Журналист украинского ТВ просил прихожан целовать иконы на камеру за деньги

Киев, 19 апреля. Украинский журналист Василий Апасов обвинил сотрудников телеканала «1+1» в попытке снять постановочный материал о Киево-Печерской лавре. Он разместил у себя в Facebook снимок журналиста, который якобы за материальное вознаграждение предлагал поцеловать икону на камеру.

«Перепутав нашего стримера APnews с одним из верующих в храме, попросил поцеловать икону перед камерой. После того, как наш стример отказался, ему предложили сделать это за деньги», — пишет Апасов.

Он заявил, что если журналистам «1+1» нужно получить кадры целования икон, при этом пренебрегая рекомендациями врачей на фоне пандемии, то пусть целуют их самостоятельно.

«Можете даже друг друга там поцеловать, журналист оператора или наоборот», — отмечает Василий Апасов.

Телеканал «1+1» назвал обвинения журналиста спланированной провокацией.

Отметим, что недавно на Украину доставили благодатный огонь, что вызывало ажиотаж среди местных верующих. Многие из них даже отправились встречать самолет в аэропорту.

Ранее сообщалось, что на Украине было возбуждено уголовное дело из-за скопления людей в Свято-Успенской лавре на подконтрольной Киеву части Донецкой области, передает «Газета.ру». На территории храма находилось около 300 человек. Отмечается, что социальная дистанция была проигнорирована.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».