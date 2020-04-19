Рогозин объяснил преимущества российских ракет перед аналогами Маска

Москва, 19 апреля. Особенности использования многоразовых ракет не позволяют им быть экономически эффективными в сравнении с одноразовыми российскими аналогами, которые запускались множество раз и имеют хорошую статистику, заявил генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Недавно Рогозин отмечал, что предприятий из РФ нашли способ снизить стоимость ракет на 30%, чтобы конкурировать с американскими компаниями, в том числе и со SpaceX Илона Маска. Как отмечал глава Роскосмоса, Маск продает ракеты НАСА по завышенной цене, а на коммерческом рынке демпингует. Американский предприниматель в ответ на это заявил, что его ракеты на 80% многоразовые.

«Falcon-9 — американская ракета, которая используется компанией SpaceX. Для того чтобы вернуть ее ступени на Землю, половина топлива уходит именно на это. То есть реально ракета, которая может вывести более 20 тонн полезной нагрузки, выводит примерно в два раза меньше, а остальное съедает сама ракета на возвращение», — заявил Дмитрий Рогозин.

Также гендир Роскосмоса считает дорогим и обслуживание многоразовых ракетных модулей. Нужно каждый раз чистить и проверять на повреждения кислород-керосиновые двигатели.

Рогозин говорит, что многоразовые ракеты пока что лишь «красивая инженерная ракета». По его словам, пока отсутствует возможность эффективно следовать этому примеру, Роскосмос будет производить и запускать одноразовые, потому что они надежнее и обладают хорошей статистикой.

Также Дмитрий Рогозин сообщил, что обанкротившаяся британская компания OneWeb перевела Роскосмосу основную сумму за ракеты-носители «Союз», передает «Газета.ру». Напомним, что в 2015 году между компаниями Arianespace и OneWeb был подписан контракт на сумму около 1 млрд долларов, в котором был прописан 21 пуск ракет-носителей «Союз» для отправки в космос 672 спутников OneWeb.