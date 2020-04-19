Самолет ВКС РФ доставил из КНР в Молдавию помощь для борьбы с коронавирусом

Кишинев, 19 апреля. Министерство обороны РФ доставило из Китая в Молдавию помощь для борьбы с коронавирусом самолетом Ан-124 «Руслан». Об этом сообщает российское военное ведомство.
Уточняется, что Москва направила выделенное Китаем медицинское имущество в Кишинев по просьбе молдавской стороны.
«Самолетом Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации ВКС России из г. Шанхая (КНР) в г. Кишинев (Республика Молдова) медицинского имущества, выделенного Китаем, для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Республики Молдова», — гласит сообщение Минобороны РФ.
В последний день 2019 года власти КНР уведомили ВОЗ о вспышке нового вида коронавируса. Опасная инфекция быстра вышла за пределы Китая. К настоящему моменту официально подтверждена смерть более 164 тысяч пациентов при коронавирусе. В РФ зафиксирован 361 летальный исход.
В рамках борьбы с COVID-19 российские власти предпринимают жесткие ограничительные меры. В зависимости от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе местные власти предпринимают дополнительные меры.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые решения, направленные на борьбу с коронавирусом. С 22 за соблюдением режима самоизоляции будут следить при помощи камер видеофиксации.
Кроме того, для проезда на городском общественном транспорте можно будет пользоваться только электронными картами.
«Данное требование становится обязательным. Причем сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки», — цитирует Собянина «Газета.ru».