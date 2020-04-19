Самолет ВКС РФ доставил из КНР в Молдавию помощь для борьбы с коронавирусом

Кишинев, 19 апреля. Министерство обороны РФ доставило из Китая в Молдавию помощь для борьбы с коронавирусом самолетом Ан-124 «Руслан». Об этом сообщает российское военное ведомство.

Уточняется, что Москва направила выделенное Китаем медицинское имущество в Кишинев по просьбе молдавской стороны.

«Самолетом Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации ВКС России из г. Шанхая (КНР) в г. Кишинев (Республика Молдова) медицинского имущества, выделенного Китаем, для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Республики Молдова», — гласит сообщение Минобороны РФ.

В последний день 2019 года власти КНР уведомили ВОЗ о вспышке нового вида коронавируса. Опасная инфекция быстра вышла за пределы Китая. К настоящему моменту официально подтверждена смерть более 164 тысяч пациентов при коронавирусе. В РФ зафиксирован 361 летальный исход.

В рамках борьбы с COVID-19 российские власти предпринимают жесткие ограничительные меры. В зависимости от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе местные власти предпринимают дополнительные меры.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые решения, направленные на борьбу с коронавирусом. С 22 за соблюдением режима самоизоляции будут следить при помощи камер видеофиксации.

Кроме того, для проезда на городском общественном транспорте можно будет пользоваться только электронными картами.